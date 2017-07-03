Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi üzeri Doğu Garajı önünde meydana gelen kazada İ.O.Z.'nin sürücüsü olduğu 66 NE 100 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan M.Ş.'ye (60) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA