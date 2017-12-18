Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kadir Has Caddesi kavşağında meydana gelen kazada 38 AD 691 plakalı otomobilin, bisiklet sürücüsü Sadi Y.'ye çarptığı öğrenildi.Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralanan Sadi Y.'yi yaptıkları ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Sadi Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza sonrasında olay yerinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali.Y.Ç. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.