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Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı 

Kayseri'de öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. 

Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı 

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı ile 2170. sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında 38 GZ 408 plakalı otomobil ile 38 S 0585 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.



Meydana gelen trafik kazasında 38 GZ 408 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobilin sürücüsü yaralandı.



Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
İHA

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