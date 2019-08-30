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Kayseri'de trafik kazası: 10 yaralı

Kayseri'de beton mikseri ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.K., F.K., M.E., H.H.K., B.K. ve M.E.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Y.A., Ö.B., Y.T., S.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
 

İHA

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