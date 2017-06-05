Kayseri'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre D300 karayolunun 43. kilometresinde bulunan Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 16 CMP 34 ve 06 BA 1149 plakalı otomobillerin çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
İHA
Kazada N.G.(28), E.G.(24), G.D.(34), T.D.(30), T.D.(30) ve U.K.D.(1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Büyük çapta maddi hasar oluşan araçlara itfaiye ekipleri tarafından da müdahale edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.
İHA