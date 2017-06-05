Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'de D300 karayolunun 43. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 

Kayseri'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre D300 karayolunun 43. kilometresinde bulunan Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 16 CMP 34 ve 06 BA 1149 plakalı otomobillerin çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada N.G.(28), E.G.(24), G.D.(34), T.D.(30), T.D.(30) ve U.K.D.(1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük çapta maddi hasar oluşan araçlara itfaiye ekipleri tarafından da müdahale edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.
İHA
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıErciyes ÜniversitesiKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.