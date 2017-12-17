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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı  

 Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan dairede metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. 

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı  

  Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Dicle Apartmanı’nda bulunan 42 numaralı daireye baskın yaptı.



Dairede bulunan 11 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerden metafetamin, sentetik cannebinoid (bonzai) ve esrar ele geçirildi.







Ayrıca dairede iki adet tabanca ve 10 adet fişek bulundu.
  Yakalanan zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
  (İHA)
 

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