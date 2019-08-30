Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda; A.A., Ü.A., Ş.D.Y., I.A., S.T., G.D.T., A.D., A.E., D.Y., A.M., F.S., A.C.K. ve M.E., yakalanırken, S.K., A.K. ve Ş.S.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.



Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 29.39 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 6 parça halinde toplamda 7.45 gram Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplamda 0.30 gram Esrar maddesi ve 4 adet Captagon Hap ele geçirildi.



Yakalanan ve yakalama çalışmaları devam eden 15 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, yakalanan 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.

