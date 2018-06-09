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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan önleyici ekiplerle beraber yapılan ortak çalışmalarda, O.A. (27) ve U.B.K. (40) yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 4 parça halinde 18 gram satışa hazır sentetik bonzai ve 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

İHA

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Kayseride Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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