Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen G.E. (30), B.E. (26), A.T. (28), M.K. (27) ve Z.G. (29) yakalandı.

Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında, 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan kullanılmış halinde alüminyum folyo rulosu ve 1 adet yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.