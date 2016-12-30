Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de polis uyuşturcu ile mücadele çalışmalarında 4.40 gram metafetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturcu ile mücadele çalışmaları kapsamında S. K, Y. E, C.F.K, F.K, Ö.O, Y.E.S, Ö.A, H.D. ve M.A'nın üzerinde ve iş yerlerinde arama yaptı.

Ekipler M. A'nın üzerinde ve iş yerinde yaptığı aramada 4.40 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfek, 74 tabanca mermisi ve 15 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

M.A'nın emniyetteki işlemleri sürerken diğer zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.