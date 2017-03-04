Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışma neticesinde E. A., A.S. ve Ü.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve ev aramalarında çok sayıda satışa hazır vaziyette paketlenmiş halde 17 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. A.S. ve Ü.S. isimli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, E.A. isimli şahsa ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' sucundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İHA