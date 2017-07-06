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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahısa uyuşturucu bulundurmak ,kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinoid (bonzai) ele geçirilirken V.Ö.
(45) isimli şahıs gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

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