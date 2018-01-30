Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda S.R.'nin (30) ikametinde yapılan aramada satışa hazır 31 fişek halinde 43.5 gram gelen uyuşturucu maddelerden sentetik kannabiniod (bonzai) maddesi ve ayrıca bir paket halinde 67 gram gelen sentetik kannabiniod (bonzai) maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda toplam 110.5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken S.R. 'uyuşturucu madde ticaretinden' yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA