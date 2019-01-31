Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.U. (24) yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 parça halinde 50 gram metemfetamin maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi.
A.U., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.