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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 23 kişiye işlem yapılırken, uyuşturucu imalatında kullanılan bazı malzemeler ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan N.C. (22), M.D. (26), İ.K. (19), Ö.F.Ş. (20), T.E. (28), M.B. (29), N.Ç. (28), E.S. (33), Ş,T. (36), İ.K. (20), A.B. (19), E.D. (20), N.Ş. (29), M.Ö. (31), B.Ö. (43), N.B. (20), C.K. (32), A,S.'ye (38) işlem yapıldı. Ayrıca 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan ise, E.S. (25), İ.K. (20), A.B. (19), E.D. (20), N.Ş.'ye (29) işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 19 şahsa işlem yapılırken aramalarda uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet litrelik bakır sülfat kimyasal madde, 1 adet litrelik sülfirik asit kimyasal madde, 2 adet ölçüm tüpü, 1 adet hassas terazi, 41 gram metemfetamin maddesi, 1 parça esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

İHA

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