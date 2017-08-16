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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

 Kayseri'de bir kamyonda yapılan aramada 272 kilogram esrar ele geçirildi. 

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı projeli dosya kapsamında takip edilen A.E. (54) ve O.E.'nin (52) Mardin'den yükledikleri esrar maddesini öncülü artcılı şekilde batı illerine götürecekleri bilgisine ulaşıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptıkları operasyonla Ankara yolu üzerinde tespit edilen iki araç durdurularak arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği Kama'nın da katıldığı aramada kamyonun kasasında bulunan kepek torbalarının altına gizlenmiş vaziyette daralı ağırlığı 272 kilo gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar ile gözaltına alınan A.E. ve O.E.'nin gerekli işlemler yapılması için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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NarkotikAsayişKayseriUyuşturucuEsrar
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