Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Yakalanan DEAŞ'ın Sözde Sincar Askeri Emiri Ve Oğlu Tutuklandı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Sincar askeri emiri ile Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüten oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Yakalanan DEAŞ'ın Sözde Sincar Askeri Emiri Ve Oğlu Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve DEAŞ terör örgütü içerisinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ve DEAŞ adına Telafer'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen oğlu Mehdi Kurdi'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. 

Bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Abdülhahık ve Mehdi Kurdi'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Abdülhalık Kurdi ve Mehdi Kurdi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişDEAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.