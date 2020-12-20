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Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sezai İ., evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.'den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi. İkametin kapısını çilingir yardımı ile açan Orhan Sezai İ.'nin yakınları, emekli öğretmeni hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ EMEKLİ ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Orhan Sezai İ.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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