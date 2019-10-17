Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de YPG/PYD operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye'de terör örgütü YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen yabancı uyruklu 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu Ahmet E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M. 'yi eş zamanlı operasyon ile gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenirken, şahıslar emniyete götürüldü.
Öte yandan Kayseri Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı operasyonu aleyhinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini halka karşı kin ve nefrete sürükleyen içerikli paylaşımlar yapan yabancı uyruklu Damoun P. ve Mahmut C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerOperasyonPkkYPGPYDSon Dakika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.