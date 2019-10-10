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Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı Resul Turan'ı bıçaklayarak öldüren Fatih B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Resul Turan (43) ve Fatih B. (50) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle beraber Fatih B., evden aldığı bıçak ile Resul Turan'a saldırdı. Ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Fatih B. ile beraber olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fatih B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

İHA

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