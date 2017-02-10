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Kayseri'deki DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Uygur kökenli biri kadın 12 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 5 Şubat tarihinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenlenmiş, yapılan operasyonda 'DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak' suçundan Kayseri'de ikamet eden Uygur kökenli 20 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Operasyonda ayrıca şahısların dijital materyallerine el konulduğu bildirilmişti.
Bugün emniyetteki işlemleri biten biri kadın 12 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
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