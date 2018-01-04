Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERİ'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

KAYSERİ'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Akram Al B., Abdulhakim İ., Abdirahman A., Arkan A. ve Macid Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.