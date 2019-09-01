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Kayseri'deki feci kazada 4 kişi öldü

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde vidanjörün eve girmesi sonrasında 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kayseri'deki feci kazada 4 kişi öldü

Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Erciyes Caddesi'nde meydana gelen kazada freni patlayan vidanjör bir bağ evine girdi. Kazada kamyonda bulunan Ahmet A., Ali S. ve Ahmet K. ile evde bulunan Fatma A. ile Nuhu A. enkaz altında kaldı.
Enkaz altındaki Nuhu A. ekipler tarafından çıkarılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtarma çalışmaları yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Ahmet A., Ali S. ve Ahmet K. ile evde bulunan Fatma A.’nın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.



Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, “Kamyon freni patlama sonrasında eve çarpıyor ve ev yıkılıyor. Yapılan çalışmalarda eks olan 4 kişi ile yaralı bir kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Enkazda bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı” dedi.
 

İHA

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