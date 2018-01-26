Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu yargılanan Naciye Abay ve Mücella Kıvrak, tutuksuz sanık Muhammet Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Muhammet Ç. ifadesinde, hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu, 2 yılın üzerinde ceza alması halinde en büyük hayali olan mesleğini icra edemeyeceğini ifade etti.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bildiklerini anlattığını belirten Muhammet Ç, beraatını talep etti.

Diğer sanıklar Abay ve Kıvrak da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Abay ve Kıvrak'a, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıkta bulunan Muhammet Ç'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkları yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye eden heyet, Muhammet Ç. için de cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

AA



