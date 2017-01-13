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Kayseri'deki gasp güvenlik kamerasında

Kayseri'de bir markette kasiyeri bıçakla tehdit eden zanlının bin 340 lirayı gasbetme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir markete müşteri gibi girerek kendini kapüşonla gizleyen M.A.P. (26) kasadaki müşterinin dışarı çıkmasıyla kasiyerin yanına gitti.

Elindeki ürünle kasaya gelen zanlı, cebindeki bıçağı kasiyere doğrultarak kasadaki bin 340 lirayı gasbetti. Gasp anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliğini tespit ettiği M.A.P'yi kent merkezindeki ikametinde gözaltına aldı.

Zanlının ev ve üst aramasında, marketten gasbettiği paranın 455 lirası, bir miktar uyuşturucu, kendini gizlemek amacıyla kullandığı kar maskesi, eldiven ve olayda giydiği elbiseler bulundu. 

Yedi ayrı nitelikli suçtan kaydının olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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