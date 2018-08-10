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Kayseri'deki PKK/KCK operasyonu

Kayseri’de PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmaktan gözaltına alınan ve aralarında 24 Haziran seçimlerinde HDP milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı’nın da bulunduğu 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

Kayseri'deki PKK/KCK operasyonu

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 24 Haziran seçimlerinde Kayseri HDP Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, yine Kayseri HDP Milletvekili adayı Zenun Orta’nın kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. olduğu belirtildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet Alman yapımı Mauser marka uzun namlulu silah, 82 adet Mauser marka silaha ait dolu fişek, 104 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kenan Maraşlı, A.O., N.Y. ve A.E. adliyeye sevk edildi. 
 

İHA

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