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Kayseri'deki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden biri olan Keziban D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'deki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Cırgalan mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 AY 007 plakalı otomobil ile 50 HC 879 plakalı otomobil kafa kaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi 50 HC 879 plakalı otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kazaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiyenin çalışması sonrasında çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Keziban D.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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