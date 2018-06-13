Kayseri'deki zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 8 araç birbirine girerken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Talas bulvarında iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bulvarda, maddi hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç daha zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.