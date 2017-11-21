KAYSERi EMNiYETi’NDE SIRADAN BiR GÜN

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda, 45 yaşındaki Y.D. ve 36 yaşındaki V.B. yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 175 gram bonzai maddesi ile hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi. Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA