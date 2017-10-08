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Kayseri firarisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan yattığı Kayseri Bünyan Açık Cezaevi'nden firar eden hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Kayseri firarisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekipleri tarafından teşhis edilmesiyle kaçmaya başlayan 24 yaşındaki Ömer Faruk K., kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan Ömer Faruk K.’nin Kayseri Bünyan Açık Cezaevi'nde hırsızlık suçlarından yatarken firar ettiği tespit edildi.
Hakkında hırsızlık ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan Ömer Faruk K. yoğun güvenlik önlemleri altında alınan sağlık raporunun ardından cezaevine konuldu.
İHA

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KayseriFirariBünyan Açık Cezaevi
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