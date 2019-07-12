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Kayseri itfaiyesinde şüpheli paket alarmı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi girişine bırakılan ve sarı bant ile sarılmış paket polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi giriş kapısına kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından sarı bant ile bantlanmış küçük bir paket bırakıldı. Paketi gören görevliler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sokağın giriş ve çıkışını trafiğe kapattı.



Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek bırakılan paketi inceledi ve herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirledi. Yapılan incelemelerde paketin bataryası şişmiş eski bir cep telefonu olduğu belirlendi.
 

İHA

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