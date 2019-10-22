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Kayseri Kalesi’nde intihara teşebbüs

Kayseri Kalesi’ne çıkan bir vatandaş, intihara kalkıştı. Polis uzun süre şahsı ikna etmeye çalışırken, vatandaşlar da intihara teşebbüs eden vatandaşı izlediler.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayseri Kalesi’ne çıkan bir vatandaş, iddiaya göre sözleşmeli çalıştığı kurumda kadroya bir türlü alınmadığı için bunalıma girdi.
Kaleye bir kişinin çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri hava yastığı açarken, sağlık ekipleri de aşağıda önlemlerini aldı. Polis ekipleri de Kale surlarına çıkan vatandaşı ikna etmek için uzun uğraş verdi. İkna edilen şahıs, kaleden indirilirken, olayı duyan vatandaşlar da aşağıdan olayı izlediler. Bazı vatandaşlar da ellerinde cep telefonlarıyla sosyal medyadan o anları canlı yayın ile yayınladılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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