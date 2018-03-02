KAYSERİ MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.Kayseri merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya ve Hatay'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.T, E.A, E.S, G.Ö, M.K, A.D, M.A. ve F.D. gözaltına alındı. Daha sonra H.K. ile A.B'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.Şüphelilerden G.Ö. ve F.D. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. M.A. ve H.K. de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Firari şüpheliler Z.S, F.Z.Ç, M.Ş. G.K. ile S.D'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.