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KAYSERİ MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU

Kayseri’de FETÖ/PDY'nin gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAYSERİ MERKEZLİ 17 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı Bylock programı kullandığı tespit edilen 23 şahısa yönelik Kayseri merkezli Ankara, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tokat, Sivas, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Manisa, Uşak, İstanbul, Sakarya, Bingöl'de eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda S.S, M.Ö, E.G, H.G, F.D, E.M.E, N.P, M.F.Y, D.A, H.A, R.S, Y.A, M.A, N.F.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

İHA

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