KAYSERi MERKEZLi SiLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine Kayseri ve Antalya'daki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.U, İ.V, M.G, Ö.E, Y.O, İ.B, A.S, U.Ç, S.F. ve O.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 tabanca, 4 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, hançer ve bıçak, 80 gram kubar esrar, 25 tabanca mermisi, tarihi eser niteliğindeki 2 gözyaşı şişesi ile 50 boş kovan ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, U.Ç, S.F, Y.O, Ö.E, O.Y, İ.V. ile A.U, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

AA