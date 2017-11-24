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KAYSERi-NiĞDE KARAYOLUNDA TRAFiK KAZASI: 1 KiŞi ÖLDÜ

Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

KAYSERi-NiĞDE KARAYOLUNDA TRAFiK KAZASI: 1 KiŞi ÖLDÜ
Edinilen bilgiye göre D 805-05 Devlet Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki A.İ.T.'nin kullandığı 38 GG 644 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole takla atarak ters döndüğü bildirildi.
Kazada otomobil sürücüsü A.İ.T.'nin hayatını kaybettiği, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığı kaydedildi.
İHA
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