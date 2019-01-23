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Kayseri Polisi 21 Günde 55 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

Kayseri'de polis ekipleri, 21 günde 55 hırsızlık olayını aydınlattı. Çalışmalarda gözaltına alınan 54 kişiden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Polisi 21 Günde 55 Hırsızlık Olayını Aydınlattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar ile hırsızlara göz açtırmadı. Ekipler tarafından 1.1.2019 ve 22.1.2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 25 iş yerinden hırsızlık, 10 otodan hırsızlık, 5 açıktan hırsızlık, 6 ikametten hırsızlık, 2 hayvan hırsızlığı, 1 bisiklet hırsızlığı, 2 inşaattan hırsızlık, 3 mabetten hırsızlık, 1 resmi kurumdan hırsızlık olmak üzere toplam 55 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yakalanan 54 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Ayrıca, hırsızlık suçundan aranan 76 şahıs yakalanarak, bu şahıslardan 36'sı cezaevine teslim edildi.
 

İHA

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