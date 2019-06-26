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Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri polisi uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.A., Y.A.., M.O., M.L.S., F.S., H.S, A.T. ve M.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, 2 parça halinde toplamda 14.10 gram metamfetamin ve 66 adet hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan 1 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmaktan, 7 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
 

İHA

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