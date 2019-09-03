Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor: 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.Ç. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet kilitli poşet içerisinde 74.13 gram metamfetamin, 1 adet aliminyum folyoya sarılı 0.65 fişek halinde esrar, 2 adet aliminyum folyo, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olan cam kavanoz, 1 adet 0.30 gram fişek halinde metamfetamin, 1 adet fişek halinde bonzai ve 1 adet fişek halinde esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişUyuşturucuUyuşturucu TicaretiUyuşturucu KullanmakGözlatıNarkotikOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.