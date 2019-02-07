Kayseri Polisinden Büyük Operasyon: 23 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından diğer birimlerin ekiplerinin de katılımıyla sabah saatlerinde 36 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık ve başka suçlardan aranan 17 kişi kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, kentte farklı tarihlere meydana gelen çelik kapı kilitlerini kırmak suretiyle 3 ikametten 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 6 kişi de yakalandı. Operasyonda, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin işlemleri devam ediyor.



