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Kayseri polisinden şafak operasyonu: 25 gözaltı

 Kayseri polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 

Kayseri polisinden şafak operasyonu: 25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 65 gram eroin, 1 adet ecstsay hap, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 adet rulo halinde uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo, 98 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan kilitli poşet, 3 adet G3 piyade tüfeği mermisi, 2 adet kurusıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet bıçak, 3 adet sallama tabir edilen bıçak, 1 adet kurusıkı tabanca, 69 adet fişek, 49 adet av fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, tahkikatın devam ettiği bildirildi.

İHA

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