Kayseri Polisinden Türkiye'yi Rahatlatan Operasyon

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye'den Türkiye'ye aktarma arayışında olan Suriye uyruklu Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet El Adnani'yi kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, emniyete götürüldü.

