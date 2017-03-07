Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Posta İşleme Merkezi'nde bomba paniği

Kayseri Posta İşleme Merkezi'nde bulunan bir kargoda bomba bulunduğu iddiası üzerine polis alarma geçti.

Kayseri Posta İşleme Merkezi'nde bomba paniği

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan Posta İşleme Merkezi'nde bulunan bir kargoda, PTT çalışanları bomba düzeneği olabileceği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. 



Öte yandan, çevrede toplanan meraklı vatandaşları polis uzaklaştırmakta güçlük çekerken, bina çevresindeki araçlar da bulunduğu yerden kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler ile birlikte bomba arama köpeği 'Köpük'ün binada incelemeleri sürüyor.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.