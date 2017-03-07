Kayseri Posta İşleme Merkezi'nde bomba paniği

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan Posta İşleme Merkezi'nde bulunan bir kargoda, PTT çalışanları bomba düzeneği olabileceği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.







Öte yandan, çevrede toplanan meraklı vatandaşları polis uzaklaştırmakta güçlük çekerken, bina çevresindeki araçlar da bulunduğu yerden kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler ile birlikte bomba arama köpeği 'Köpük'ün binada incelemeleri sürüyor.