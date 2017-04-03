banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERi TOKİ’DE CiNAYET

 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 43 yaşındaki A.Ö., komşuları tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 

KAYSERi TOKİ’DE CiNAYET
banner179

Edinilen bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana gelen olayda A.Ö. (43) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma M.A.'nın yakınlarının da dahil olmasıyla daha da büyüdü. Olayda A.Ö., 8 yerinden bıçaklandı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili M.A. ve oğulları A.A, E.,A ile İ.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
CinayetKayseriTOKİ DEMOKRASİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner182

banner181