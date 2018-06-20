Kayseri’de 1 ayda 27 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Kayseri polisi tarafından 1 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonların da yasal işlem yapılan 165 kişiden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 102 olayda 165 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27’si de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda, uyuşturucu madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama kararı bulunan 12 kişi yakalandı, 10’u ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakılırken, 2’si de tutuklandı.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 1 kilo 403 gram Kubar Esrar, 48,21 gram Toz Esrar, 7,7 gram Eroin, 328,08 gram Metamfetamin, 92,60 gram Bonzai, 2,45 gram Kokain, 7 adet uyuşturucu/uyarıcı Extacy hap, 6 adet uyuşturucu/uyarıcı Captagon hap ve 170 Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.