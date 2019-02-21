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Kayseri’de 1 Ayda 28 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonların da 239 kişiye yasal işlem yapılırken, 28 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri’de 1 Ayda 28 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” ve ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından 132 olayda 239 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 11’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 28’i ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 310 şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13’ü ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakıldı, 18’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda, 46,90 gram esrar, 230,49 gram eroin, 426,41 gram metamfetamin, 165,97 gram sentetik kannobinoid, 3,60 gram Afyon sakızı, 108 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ve 62 adet kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.
 

İHA

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