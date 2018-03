KAYSERi’DE 1 YILDA ALO 183'E 4 BiN 500 İHBAR

Son zamanlarda Türkiye’de ve Kayseri’de yaygınlaşan intihar vakalarından dolayı üzüntü duyduklarını dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer, ölümle sonuçlansın ya da sonuçlanmasın tüm intiharlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda, gerek intihar girişiminde bulunanlara gerekse intihar olayından sonra geride kalanlara ulaştıklarını; gerekli psikolojik ve maddi yardımları sağladıklarını belirtti.



Ölümle sonuçlanan ve sonuçlanmayan tüm intiharlarda psikolojik ve maddi destek

Emniyet ile yaptıkları çalışmalarda gizlilik arz edenler dışında, Kayseri’de 2017 yılında 70 civarında intihar girişimine müdahalede bulunduklarını kaydeden İl Müdürü Özer, “Ölümle sonuçlanan intihar vakalarında, intihar eden vatandaşın geride kalan eşi, çocukları ya da yakınlarına gerekli müdahaleleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bütün sosyal destek mekanizmalarını devreye sokuyoruz. Ekonomik anlamda bir sıkıntısı varsa, SED adını verdiğimiz Sosyo Ekonomik Destek yardımında bulunuyoruz. Eğer çocuğun geride kimsesi kalmamışsa koruma altına alıyoruz. Eğer geride kalan bir kadın ise, gerekiyorsa kadın konukevlerimizden yararlandırıyoruz, gerekiyorsa ekonomik yardımda bulunuyoruz. Uzmanlarımız, yaptığı çalışmalar sonucunda hangi karara varmışsa ona göre bir yol harita belirliyoruz. Ölümle sonuçlanmayan intihar vakalarında da rehberlik çalışmasında bulunuyoruz. Terapistlerimizin psikolojik desteklerini, devletimizin ekonomik desteklerini uyguluyoruz” diye konuştu.



“Sosyal duyarlılık vakaların önlenmesinde önemli”

İntihar ve benzeri vakaların son yıllarda toplumsal bir yara haline geldiğini söyleyen İl Müdürü Özer, bu konuda devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına olduğu kadar, bireylere de görevler düştüğünü hatırlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Alo 183, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz sosyal destek hattının, vatandaşlar tarafından kullanılmasını önemsediklerini vurgulayan İl Müdürü Özer, “Örneğin eğer vatandaşlarımız apartman komşusunda bir problem olduğunu düşünüyor, her gün komşunuzun evinden gelen kavga gürültü seslerine şahit oluyorsa, kendisinden 183 no’lu hattımızı aramasını rica ediyoruz. Bu hattımız aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için kurduğumuz, ani gelişen olaylarda vatandaşlarımızın ulaşacağı bir sosyal hizmet ve sosyal destek hattıdır. Toplumsal duyarlılık arttığı ölçüde, biz de devlet kurumları olarak toplumsal mekanizmalarımızı daha hızlı çalıştırırız” dedi.



Alo 183’e ulaşan vakalara ilk 24 saatte müdahale

Alo 183’e ulaşan her vakaya ilk 24 saat içinde müdahale edildiğinin altını çizen İl Müdürü Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alo 183’e ulaşan her vaka kayıt altına alınır ve konusuna göre ilgili uzmanlara yönlendirilir. İlgili uzmanlarımız olayın yaşandığı eve ilk 24 saat içerisinde gitmek zorundadır. Uzmanlarımız burada ilk sosyal incelemesini yaptıktan sonra, İl Müdürlüğünde diğer alanında uzman arkadaşlarla konuyu istişare eder ve gerekli sosyal hizmet modeli ivedi biçimde belirlenir.”



Alo 183’e 2017’de 4 bin 500 ihbar ulaştı

İl Müdürü Özer, 2017 yılında Kayseri’de 183 no’lu hatta yaklaşık 4 bin 500 vaka yansıdığını, bunlardan yaklaşık 900’ünün çocuk, bin 292’sinin engelliler, 248’inin yaşlılar, 721’inin kadın, 580’inin aile ve toplum, 54’ünün de şehit ve gaziler konularında olduğunu ifade etti.



2015-2017 arasında 25 bin aileye eğitim verildi

Yalnızca olay ya da vaka meydana geldikten sonra çalışma yapmadıklarına dikkat çeken İl Müdürü Özer, bu bağlamda aile eğitimlerini önemsediklerini kaydetti. 2015 yılından, 2017 yılının sonuna kadar Kayseri’de 35 bin aileye aile eğitimi verdiklerini belirten Müdürü Özer, “Cinsel istismar, madde bağımlılığı, ergenlikte ebeveyn çocuk ilişkisi, 21’inci yüzyılda anne baba olmak konularında eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimizi yalnızca il merkezinde değil, ilçelerdeki vatandaşlara da ulaştırıyoruz. Şu ana kadar Felahiye, İncesu ve Develi ilçelerinde aile eğitimi gerçekleştirdik. Yakın zamanda diğer ilçelerimizde de eğitimler gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.