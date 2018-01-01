KAYSERİ’DE 183 KİŞİYE TAHLİYE VE BERAAT

Hasan Aydın





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ByLock kullanıcısı olmamalarına rağmen bu durumda olan 11 bin 480 GSM numarasının tespit edildiği açıklanmıştı. FETÖ’cülerin mücadeleyi sulandırmak için “Mor Beyin” adlı yazılımla 11 bin 480 adet GSM numarasının ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirerek binlerce yeni mağdurlar oluşturduğu tespit edilmişti.‘Mor Beyin” tuzağıyla iradesi dışında telefonun numaraları FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’la ilişkilendirilmiş, suçsuz yere insanlar suçlandırılmıştı. Gece-gündüz demeden evler- işyerleri basılmıştı. Suçları sabit olmadığı halde binlerce mağdur yaratılmıştı. ByLock kullandıkları iddiasıyla aylarca cezaevinde kalan bu kişiler, kamudaki ve özel sektördeki işlerini kaybettiler. Aileleri perişan oldu. Evlerini değiştirenler oldu. FETÖ’cü diye mağduriyetler yaşandı. Ancak vatan hainlerinin tuzağı ortaya çıkınca, "pardon" dendi.FETÖ’nün hayatını kararttığı binlerce kişi özgürlüğüne ve işine kavuşuyor. Mağdurlar, gönüllerinin alınmasını da bekliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın açıklamasıyla bu kişilerin kripto programla ilgilerinin bulunmadığı, aksine FETÖ mağduru oldukları anlaşıldı. Kocaman, ayrıca telefonları ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan kişilerin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesinin talep edilebileceğini söyledi. Kayseri’den bu mağduriyeti yaşayan 183 kişi var.Başsavcılık, ilk etapta bin 200 mağdur için mahkemeye “Serbest bırakılsınlar” yazısı gönderdi. Aralarında milletvekili, hâkim, emniyet müdürü, gazeteci ve avukatın bulunduğu 200 kişi özgürlüğüne kavuştu.Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişinin yargılanmayacağı öğrenildi. Tahliye edilenler arasında; Teknik Direktör Şaban Yıldırım, Van Tuşpa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Gülseren, Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper, Bursa eski 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş ile AK Parti Yalova eski milletvekili Şükrü Önder de bulunuyor.İstanbul 3.610, Ankara 1.223, İzmir 607, Kocaeli 399, Bursa 359, Antalya 352, Konya 266, Adana 187,Gaziantep 163, Sakarya 159, Manisa 158, Samsun 150, Diyarbakır 141, Balıkesir 137, Şanlıurfa 126, Trabzon 118, Mersin 118, Muğla 114, Malatya 112, Adın 109, Denizli 101, Hatay 101, K.Maraş 95, Erzurum 89, Elâzığ 89, Eskişehir 88, Afyon 76, Van 71, Sivas 73, Ordu 70, Mardin 68, Batman 66, Isparta 65, Tokat 66, Zonguldak 63, Tekirdağ 60, Adıyaman 58, Çanakkale 56, Çorum 63, Rize 51, Kütahya 48, Giresun 47, Bingöl 40, Kastamonu 41, Bolu 39, Yozgat 39, Siirt 39, Düzce 38, Şırnak 37, Erzincan 36, Karaman 36, Ağrı 35, Karabük 34, Burdur 33, Muş 32, Uşak 32, Osmaniye 32, Yalova 31, Aksaray 30, Niğde 28, Nevşehir 27, Bitlis 24, Bilecik 24, Kırıkkale 24, Kırklareli 23, Gümüşhane 22 ,Kars 20, Hakkâri 19, Artvin 18, Çankırı 18, Edirne 18, Kırşehir 17, Bayburt 15, Sinop 13, Kilis 11, Bartın 10, Tunceli 9, Iğdır 9, Ardahan 7.Kayseri'de Fetullahçı terör örgütünün gizli iletişim ağı Bylock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve FETÖ'nün, "Mor Beyin" isimli internet sitesi yüzünden cep telefonu numarasının iradesi dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiği tespit edilen kadın öğretmen 3 çocuk annesi Ayşe Yasemin Şarvan mahkemece beraat etmişti. Bu durum Kayseri’de ilk “Mor beyin beraatı” olarak kayıtlara geçmişti.