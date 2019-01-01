Kayseri’de 2019’a 198 Terör Dava Dosyası Kaldı

Alınan verilere göre Kayseri Adliyesi'nde 2018 yılında 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde sadece terör davaları görüldü. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2018 yılında bin 78 davadan, 1027 dava karara çıkarken, 51 dava ise 2019 yılına kaldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise 20018 yılında 902 davadan 755 davada karar açıklanırken, 147 dava ise 2019 yılında görülmeye devam edecek. Buna göre, sadece FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör davalarına bakan 2 ayrı ağır ceza mahkemesinde toplam bin 282 dava karara bağlanırken, 198 dava ise 2019 yılına kaldı.



Öte yandan 2018 yılında Kayseri Adalet Sarayı’nda terör davalarından cinayetlere, cinsel istismar, uyuşturucudan, dolandırıcılığa kadar yüzlerce dava görüldü. Boydak ailesinden, örgüt davalarına, cinayetlerden FETÖ davalarında yaşananlara kadar birçok davada karar çıktı.



2018'de Kayseri'deki önemli davalar...

28 Şubat 2018'de Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün sözde imamlarından oldukları iddiasıyla yargılanan ve aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın da bulunduğu 6 tutuklu sanığa mahkeme ceza yağdırdı. 580 gündür tutuklu sanık Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, Boydak’ın tahliyesine karar verdi.



3 Nisan 2018'de Belçika adli makamlarında uluslararası seviyede aranan ve Kayseri’de yakalanan DEAŞ militanı Belçikalı kadına mahkemece 10 yıl hapis cezası verildi.

16 Nisan 2018'de FETÖ/PDY mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi'nin sıkı yönetim komutanları listesinde olan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre F.'ye mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



2 Mayıs 2018'de Suriye’de PKK’nın kolu YPG’nin kampına katılan ve mutfakta teröristlere yemek yapan, daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve Kayseri’nin Develi ilçesinde yakalanan 22 yaşındaki tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



31 Mayıs 2018'de Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın kızı olan ve tutuksuz yargılanan Elif Bozdağ ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



11 Temmuz 2018'de FETÖ/PDY mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra tutuklanan ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin sıkı yönetim komutanları listesinde ‘sıkı yönetim komutanı, vali ve belediye başkanı’ olarak ismi geçen Garnizon Komutanı eski Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



12 Temmuz 2018'de Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Boydak ailesinden 9 kişinin yargılandığı davada 617 gün sonra karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Memduh Boydak’a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 18 yıl hapis, Hacı Boydak’a ‘üyelik’ suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Şükrü Boydak’a yine ‘üyelik’ suçundan 10 yıl hapis, tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Murat Bozdağ’a ‘üyelik’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile yurt dışı yasağı kararı verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan’a beraat verdi. Kayyum atanan ve TMSF ile yönetilen Boydak Holding’in yöneticilerinin hisselerinin müsaderesine karar verildi.



Ayrıca 12 Temmuz 2018'de Kayseri’de 17-25 Aralık olaylarında FETÖ liderinin üyeleri ve destekçilerine Bank Asya’ya mevduat yapma, hesap açma ve bakiye artırma çağrısında bulunmasının ardından Bank Asya’ya destek oldukları gerekçesiyle yargılanan Boydak ailesinden 7 sanık hakkında karar çıktı. Tutuksuz sanık Sami Boydak’a ‘üyelik’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün, Yusuf Boydak’a ‘üyelik’ten 7 yıl 6 ay hapis, İbrahim Boydak’a ‘yardım etme’den 2 yıl 1 ay, Sema, Mehmet Emin, Ayşe ve Merve Boydak’a beraat verdi.



18 Temmuz 2018'de Kayseri’de 72 yaşındaki annesini 40 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren ve tutuklu yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, “Dünyada iki üç kişiden birisiyim, durum vahim. Beni tahliye edin” dedi.



10 Ekim 2018'de Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 491 gün önce başlayan davada tutuksuz yargılanan sanık Kayseri Ticaret Odası eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a mahkeme ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.



18 Ekim 2018'de Kayseri’de jandarma ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda yakaladığı DEAŞ’ın sözde 'tarım bakanı’ iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa mahkemece ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



20 Kasım 2018'de Kayseri’de Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

4 Aralık 2018'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding eski yöneticisi, KAYSO eski başkanı Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak’ın ‘abla’ pozisyonunda olduğu ve Melikşah Üniversitesi’de 50 bin TL havale yaptığı gerekçeleriyle ‘üyelik’ suçundan yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanık Müjgan Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



13 Aralık 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne karşı düzenlenen suikast planı ile ilgili yürütülen ve 5 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı erteledi. Suikaste kalkışan ve polis ekiplerince suç üstü yakalanan tutuklu sanık Oğuzhan K. “Kılıçdaroğlu benim için kafirdir. İnsanların üzerinde tedirginlik yaşattığım için herkesten özür diliyorum” dedi.



20 Aralık 2018'de Gaziantep’te 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bir kına gecesine düzenlenen canlı bomba saldırısında 56 kişinin ölmesi, daha sonra düzenlenen operasyonda yine canlı bomba eylemi ile 3 özel harekat polisinin şehit olmasının ardından açılan ve güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülen davada savcı, tutuklu yargılanan 10 sanığa 1’er kez ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, 59’ar kez de ‘kasten adam öldürme’ suçlarından toplam 60’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.



27 Aralık 2018'de Kayseri’de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016’da düzenlenen canlı bomba saldırısı ile ilgili görülen davada firari şanının Almanya’da yakalandığı öğrenildi. Saldırının 2 numaralı tutuklu sanığı da duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılmayacağına dair dilekçe vererek duruşmaya katılmadı.

