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Kayseri’de 3 kilo esrar ele geçirildi

Kayseri'de narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.

Kayseri’de 3 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada 06 DC 7714 plakalı araçta, polis ekipleri narkotik köpeğinin de yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan V.B.(36) ve M.Ç.(42) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yapılan bir başka operasyonda ise İran uyruklu B.V. isimli şahsın ikametinde polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramalarda para, uyuşturucu ticaretinde kullanılan terazi, 3 adet extacy hap, 220 gram afyon sakızı ve 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığını bildirdi.
İHA
 
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